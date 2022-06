O que se sabe de queda de arquibancada em tourada na Colômbia

Registros do incidente mostram momento em que arquibancada desabou (foto: Reprodução/Twitter)

Ao menos quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas depois que uma arquibancada desabou durante uma tourada no centro da Colômbia, informou a mídia local.

Registros do incidente mostram quando a arquibancada de madeira cheia de espectadores caiu em um estádio no município de El Espinal, no departamento de Tolima. Pessoas são vistas fugindo em pânico.

A queda ocorreu no domingo (26/6) durante um evento tradicional de, quando o público é incentivado a entrar na arena para interagir com os touros e que faz parte das comemorações da popular festa de São Pedro.

Há temores de que o número de mortos seja muito maior.

#SOSEspinal necesitamos el apoyo de los organismos de socorro, ambulancia, médicos para atender la emergencia, hay una emergencia. @DefensaCivilCo @NoticiasCaracol @CanalRCN @MONYRODRIGUEZOF @cruzrojacol @DCoronell pic.twitter.com/2BI5sEuziS

— Ivan Ferney Rojas M. (@IvanRojasCR) June 26, 2022





Um touro escapou do estádio e causou pânico no município.

O conselheiro local Iván Ferney Rojas disse que o hospital e os serviços de ambulância da cidade não conseguiram lidar com o número de feridos, informou o jornal El Tiempo.

"Precisamos de apoio de ambulâncias e hospitais vizinhos, muitas pessoas ainda estão desacompanhadas", disse Rojas.





Queda ocorreu durante um evento tradicional em que público é incentivado a entrar na arena para interagir com os touros (foto: Reprodução/Twitter)

O presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, publicou uma mensagem em sua conta no Twitter junto com um vídeo que mostra o acidente visto do alto.

"Espero que todas as pessoas afetadas na arena de El Espinal consigam se recuperar", disse Petro. "Isso já havia acontecido antes em Sincelejo."

Espero que todas las personas afectadas por el derrumbe de la plaza de El Espinal puedan salir airosas de sus heridas.



Esto ya había sucedido antes en Sincelejo.



Le solicito a las alcaldías no autorizar más espectáculos con la muerte de personas o animales. pic.twitter.com/dMAq6uqlKX

— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 26, 2022





Sincelejo é uma cidade no norte do país onde em janeiro de 1980 um incidente parecido deixou 222 mortos e centenas de feridos.

Petro fez ainda um apelo: "Peço às prefeituras para não permitir mais espetáculos com a morte de pessoas e animais".

- Texto originalmente publicado em http://bbc.co.uk/portuguese/internacional-61946429

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!