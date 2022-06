Portugal apreende 8 toneladas de cocaína em contêineres de bananas procedentes da Colômbia

Mais de oito toneladas de cocaína escondidas em contêineres de bananas provenientes da Colômbia foram apreendidas no porto de Setúbal, a 50 km de Lisboa, informaram hoje as autoridades portuguesas.



"Esta apreensão suplanta todos os valores que estávamos acostumamos a ter", declarou o diretor da Polícia Judiciária, Luis Neves, em coletiva de imprensa.



A carga, que se destinava a vários países europeus, está avaliada em "vários milhões de euros", acrescentou Neves, indicando que a instituição tem como regra não fazer avaliações precisas do valor de drogas.



A mercadoria estava escondida em "caixas de banana transportadas nos porões de três navios" que fazem conexões entre portos colombianos e europeus todas as semanas, informou a polícia em comunicado.



A operação, apelidada "Bananero", resultou da "cooperação internacional" com vários países latino-americanos e contou com o apoio da Interpol, embora até agora não tenha levado a nenhuma prisão, acrescentou.



As autoridades portuguesas apontam para um aumento das quantidades de drogas apreendidas.



Até agora este ano, o país já apreendeu mais de 12 toneladas de cocaína, 22,7% a mais do que nas operações realizadas em todo o ano de 2021.