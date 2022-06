Principais reações após a anulação do direito constitucional ao aborto nos EUA

A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de revogar o direito constitucional ao aborto atende a um desejo antigo dos conservadores e da direita religiosa, mas devasta os defensores da liberdade reprodutiva das mulheres.



Seguem algumas das principais reações:



- ELOGIOS



- Ex-presidente republicano Donald Trump:



A anulação do direito ao aborto responde à "vontade de Deus", declarou o ex-presidente Donald Trump quando questionado pelo canal Fox News.



A decisão "segue a Constituição" e "traz tudo de volta ao nível estadual, o que sempre deveria ter sido o caso", acrescentou.



- Ex-vice-presidente republicano Mike Pence:



"Ao devolver o tema do aborto aos estados e ao povo, a Suprema Corte corrigiu um erro histórico", disse o ex-braço direito de Donald Trump (2017-2021), assinalando a histórica sentença "Roe v. Wade" de 1973, que consagrou o direito constitucional ao aborto no país.



- Marjorie Dannenfelser, presidente da organização antiaborto Susan B. Anthony List :



"Depois de 50 anos de pressão, construindo centros de esperança para atender as mulheres grávidas, rezando de joelhos e garantindo que a poderosa voz fosse escutada nessas eleições, chegamos a este dia (...) o primeiro de um brilhante futuro pró-vida para nossa nação", manifestou.



- Kevin McCarthy, líder republicano na Câmara de Representantes (baixa):



"Cada criança a nascer é preciosa, extraordinária e digna de proteção. Aplaudo este fato histórico, que salvará inúmeras vidas inocentes. A Corte tem razão em devolver o poder de proteger os não nascidos aos representantes eleitos pelo povo no Congresso e estados", expressou.



- CRÍTICAS



- Presidente Joe Biden:



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que a decisão da Suprema Corte foi um "erro trágico" e resultado de uma "ideologia extremista".



"A saúde e a vida das mulheres deste país estão agora em perigo", martelou o democrata em um discurso solene na esteira do julgamento histórico, lamentando um "dia triste" para a América.



Ele pediu ainda para continuar a luta de forma "pacífica" e defender "nas urnas" o direito ao aborto e todas as outras "liberdades pessoais".



- Ex-presidente democrata Barack Obama:



"Hoje, a Suprema Corte não apenas reverteu quase 50 anos de precedente histórico, mas relegou a mais pessoal decisão que alguém pode tomar aos caprichos de políticos e idealistas -atacando as liberdades fundamentais de milhões de americanos", reagiu o ex-presidente (2009-2017) no Twitter.



- Ex-primeira-dama Michelle Obama:



"Estou desconsolada pelas pessoas deste país que acabam de perder o direito fundamental a tomar decisões conscientes sobre seus próprios corpos. Me parte o coração que agora estamos destinados a aprender as dolorosas lições de um tempo anterior à conversão do 'Roe v Wade' em lei no país - uma época na qual as mulheres corriam risco de perder a vida ao recorrerem a abortos ilegais", disse.



- Anistia Unidos:



"O aborto é um direito humano. Para todos. Em todas as partes. Nunca deixaremos de lutar", afirmou a organização.



- Presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi:



"Com (a sentença) 'Roe v Wade' agora revogada, os republicanos radicais estão avançando com sua cruzada para criminalizar a liberdade de saúde. No Congresso, os republicanos estão tramando uma proibição do aborto em todo o país", enfatizou.