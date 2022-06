UE concede status de candidata à Ucrânia, em guerra com a Rússia

A União Europeia (UE) aceitou nesta quinta-feira (23) a candidatura da Ucrânia para aderir ao bloco, um claro gesto de apoio ao país que resiste há quatro meses a uma invasão da Rússia, que está se apoderando de sua região oriental.



A cúpula dos 27 países da UE em Bruxelas também chegou a um acordo para conceder o status de candidata à Moldávia, outra ex-república soviética que tem parte de seu território controlado por separatistas pró-Rússia.



"É um momento único e histórico nas relações entre Ucrânia e UE", tuitou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao acrescentar que "o futuro da Ucrânia está no seio da UE".



O presidente da França, Emmanuel Macron, cujo país exerce a presidência semestral da UE, afirmou que esta decisão envia "um sinal muito forte" às autoridades russas.



Os ucranianos "lutam para defender nossos valores, sua soberania e sua integridade territorial, e também devemos isso à Moldávia, se levarmos em conta a situação política de desestabilização que atravessa" esse país, acrescentou.



O presidente francês se referia assim às tensões entre as autoridades moldavas e a região separatista pró-Rússia da Transnístria, que aumentaram nas últimas semanas.



"Estamos iniciando o nosso caminho rumo à UE, que vai trazer prosperidade aos moldavos, oferecer maiores possibilidades e garantir uma melhoria da ordem no país", escreveu no Facebook a presidente da Moldávia, Maia Sandu.



Ucrânia e Moldávia apresentaram suas candidaturas pouco depois do início da invasão russa à primeira. A celeridade da aceitação contrasta com os longos prazos que outros países devem esperar, mas o processo de adesão propriamente dito pode levar anos.



- Resistência 'inútil' -



Na frente bélica, a Rússia mantém sua ofensiva sobre as cidades-gêmeas de Severodonetsk e Lysychansk, na região de Luhansk.



Essa região forma, junto com Donetsk, a bacia do Donbass, que já estava parcialmente controlada por separatistas pró-Rússia desde 2014.



O governador de Luhansk, Serhiy Haiday, afirmou que os russos "multiplicam as ofensivas para cercar" as tropas ucranianas e haviam se apoderado das localidades de Loskutivka e Rai-Oleksandrivkam, a alguns quilômetros de Lysychansk.



E o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, revelou em entrevista à AFP que "não existe nenhum lugar, nenhuma cidade da região de Donetsk, que seja seguro".



Segundo Kyrylenko, o comando ucraniano "faz o possível" para evitar que os soldados ucranianos fiquem "cercados" em Severodonetsk e em Lysychansk, que constituem o último foco de resistência na região.



"A missão principal é frear o avanço do inimigo para [as cidades de] Sloviansk e Kramatorsk", mais a oeste, assinalou.



Os Estados Unidos anunciaram o envio de um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia avaliado em 450 milhões de dólares.



"Este pacote contém armas e equipamentos, entre eles novos sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade", detalhou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.



No entanto, um representante dos separatistas pró-Rússia chamou a resistência ucraniana em Lysychansk e Severodonetsk de "inútil".



"Acho que, no ritmo em que nossos soldados estão indo, muito em breve todo o território da República Popular de Lugansk [Luhansk em russo] será libertado", disse o tenente-coronel Andrey Marochko à AFP por videochamada.



Os bombardeios se sucedem em outras partes do país, como na região nordeste de Kharkiv, onde 15 pessoas morreram na terça-feira. Em Mykolaiv (sul), a Rússia anunciou ter destruído 49 depósitos de combustíveis e três oficinas de reparo para veículos blindados.



Na quarta-feira, dois silos de grãos foram atingidos pelos bombardeios russos nessa mesma região, segundo seus operadores.



Os portos de Mykolaiv e Odessa estão bloqueados desde o início do conflito, o que paralisa o transporte marítimo de cereais. As exportações russas, por sua vez, são afetadas pelas sanções dos países do Ocidente.



Nesse sentido, muitas nações veem ameaçada a sua segurança alimentar, pois dependem dos grãos ucranianos e dos fertilizantes russos.



A crise "deve ser solucionada em um mês, senão as consequências podem ser devastadoras", declarou a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss.



- Putin pede cooperação ao BRICS -



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu maior cooperação ao grupo de países emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para fazer frente às "ações egoístas" dos países do Ocidente.



Putin denunciou as tentativas dos países ocidentais de "utilizar mecanismos financeiros para fazer com que todo o mundo seja responsável por seus próprios erros de política macroeconômica".



Segundo Putin, as nações do BRICS poderiam contar com o apoio de "vários países de Ásia, África e América Latina, que buscam realizar uma política independente".



Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores da ucraniano, Dmytro Kuleba, pediu aos países africanos que "se mantenham ao lado da Ucrânia" e "não comprem grãos ucranianos roubados", segundo ele, pelas forças russas.



A cúpula europeia desta quinta em Bruxelas será seguida por outra do G7 - que reúne as sete economias mais industrializadas do mundo - e uma terceira da Otan, nas quais participará o presidente americano Joe Biden. Essas três reuniões terão como foco as discussões sobre como ajudar financeiramente a Ucrânia.