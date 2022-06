Moscou acusa Alemanha de 'histeria russofóbica' em aniversário de invasão nazista

A Rússia acusou a Alemanha de alimentar pensamentos antirrussos em um comunicado marcando o aniversário do início da invasão nazista à União Soviética, em 1941.



"A histeria russofóbica é sistematicamente alimentada por membros do governo alemão em ataques públicos contra nosso país quase diariamente", afirmou o ministério das Relações Exteriores da Rússia.



As autoridades de Berlim "têm obstruído o processo histórico de reconciliação entre os russos e os alemães", após a Segunda Guerra Mundial, acrescentou.



Em diversas ocasiões o presidente russo, Vladimir Putin, comparou a ofensiva de seu país na Ucrânia à luta contra os nazistas durante a "Grande Guerra Patriótica".



O conflito na Ucrânia tensionou as relações entre a Rússia e os países ocidentais, incluindo Alemanha, que impôs duras sanções econômicas a Moscou.



Por sua vez, a Rússia anunciou nos últimos dias uma forte redução no fornecimento de gás para a Europa, denunciado pela Alemanha como um "ataque" para "semear o caos".