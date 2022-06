Ex-militares condenados à prisão perpétua por golpe de Estado frustrado são libertados na Turquia

Setenta e um ex-recrutas de escolas militares turcas condenados à prisão perpétua por sua participação no golpe de Estado frustrado em julho de 2016 foram libertados após uma decisão da Justiça, informou a imprensa.



Um total de 355 alunos de escolas militares foram detidos após a ação frustrada contra o presidente Recep Tayyip Erdogan, que respondeu com uma punição severa às forças armadas.



O Tribunal Supremo decidiu anular a condenação de 116 detidos e determinou a libertação de 71, confirmou à AFP o advogado Cemil Cicek. Os recursos judiciais contra os demais estão sendo analisados.



Os recorrentes protestam há anos contra sua detenção, afirmando que não poderiam se opor às ordens recebidas.



"Eles foram condenados com base em inconsistências. Sua inocência já foi provada, mas eles perderam seis anos de suas vidas", disse à AFP o deputado de oposição Ömer Faruk Gergerlioglu.



A tentativa de golpe de Estado foi na noite de 15 para 16 de julho de 2016 e oficialmente deixou 251 mortos e mais de 2.000 feridos.



No total, os tribunais condenaram quase 5.000 pessoas, entre elas 3.000 com penas de prisão.