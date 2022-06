Navio de carga turco zarpa do porto ucraniano de Mariupol após negociações com a Rússia

Um navio de carga turco zarpou nesta quarta-feira do porto ucraniano de Mariupol, após negociações entre Ancara e Moscou sobre os cereais bloqueados devido à ofensiva russa, informou o ministério da Defesa da Turquia em um comunicado.



"A reunião em Moscou trouxe resultados (...) Apenas algumas horas depois, o cargueiro turco ("Azov Concord"), que aguardava há vários dias, conseguiu sair do porto ucraniano", afirmou o ministério.



"É o primeiro navio estrangeiro que sai do porto ucraniano de Mariupol", acrescenta a nota ao citar a cidade que caiu sob o controle russo em maio.



O governo turco anunciou ainda um encontro com representantes da ONU, Rússia e Ucrânia, nas "próximas semanas" na Turquia para organizar o transporte dos cereais no Mar Negro.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou na segunda-feira que estavam em curso "negociações difíceis" para liberar os portos ucranianos, onde milhões de toneladas de grãos não podem ser exportados devido ao bloqueio da frota russa no Mar Negro.



Sem um acordo até o momento, a ONU negocia há várias semanas com Moscou, Kiev e Ancara - mediador militar do uso do Mar Negro para os navios civis - um acordo que permita a saída segura de cereais da Ucrânia e o retorno ao mercado internacional de fertilizantes produzidos pela Rússia.



Se um acordo for alcançado, isto reduziria o preço dos alimentos e aliviaria a crise alimentar mundial, que se agravou com a invasão russa.



Kiev teme um ataque marítimo da Rússia em sua costa do Mar Negro. O exército russo já ocupa grande parte do sul da Ucrânia, em particular as costas do Mar de Azov.



A Ucrânia também acusa a Rússia de ter tomado as colheitas dos territórios ocupados.