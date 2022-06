Rússia suspeita que ataque com drone provocou incêndio perto da fronteira com a Ucrânia

Um ataque com drone pode ter sido a causa de um incêndio que afetou a refinaria de petróleo de Novoshakhtinsk, na região russa de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira o governador Vasily Golubev.



"De acordo com uma versão, o incêndio foi provocado por um ataque com drones contra as instalações técnicas da refinaria", afirmou o governador no Telegram, acrescentando que fragmentos de drones foram encontrados no local.



Ele não especificou a procedência dos drones.



Golubev afirmou que o incêndio foi controlado e os funcionários da refinaria foram retirados do local, sem o registro de vítimas.



A Rússia acusou a Ucrânia em várias ocasiões de executar ataques perto da fronteira desde o início da intervenção militar de Moscou em 24 de fevereiro.