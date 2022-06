Ao menos 920 pessoas morreram no terremoto que afetou o sudeste do Afeganistão na madrugada desta quarta-feira, de acordo com o balanço atualizado divulgado pelo governo.



"Até o momento, segundo as informações que temos, ao menos 920 pessoas morreram e 600 ficaram feridas", declarou em uma entrevista coletiva o vice-ministro de Gestão de Desastres Naturais, Sharafuddin Muslim.