Vídeo: avião com 151 pessoas pega fogo ao fazer pouso forçado em Miami

Avião de passageiros pega fogo em Miami (foto: Reprodução Redes Sociais)

Um avião da companhia Red Air pegou fogo, nesta terça-feira (21/6), após fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O incêndio ainda destruiu uma torre de comunicações e um pequeno prédio.A aeronave, que havia saído de Santo Domingo, capital da República Dominicana, pousou por volta das 17h30 quando foi indicado que havia algo de errado com o trem de pouso. No total, haviam 151 pessoas a bordo, sendo 140 passageiros e 11 tripulantes.Na tentativa de aterrisar, o avião colidiu com objetos e acabou saindo da pista, pousando na área gramada.O Corpo de Bombeiros conseguiu apagar o fogo rapidamente e evacuar a aeronave. Segundo informações, dois passageiros foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves e outros dois tiveram pequenas lesões.Algumas pistas do aeroporto foram fechadas e podem afetar voos que saíriam do local.