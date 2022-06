Palestino morre esfaqueado por colono israelense na Cisjordânia

Um colono israelense esfaqueou e matou um palestino nesta terça-feira(21) na Cisjordânia, informou o Ministério da Saúde palestino em nota.



Ali Hasan Harb, 27 anos, "morreu após ser esfaqueado no coração" em Iskaka, uma localidade perto da cidade palestina de Salfit, segundo o documento.



A polícia israelense, sem identificar o agressor, disse em nota que um palestino ficou gravemente ferido na região "depois de aparentemente ter sido esfaqueado".



Segundo esse comunicado, a polícia foi informada de uma briga entre israelenses e palestinos perto do assentamento de Ariel (norte da Cisjordânia), território palestino ocupado por Israel desde 1967.



"As forças policiais chegaram ao local, onde um palestino gravemente ferido foi levado ao hospital, depois de aparentemente ter sido esfaqueado", acrescentou o documento.



Testemunhas palestinas afirmaram que Ali Hasan Harb estava fazendo trabalhos agrícolas perto de um assentamento quando foi atacado por colonos.



Em nota, o movimento islâmico palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza e inimigo de Israel, condenou uma "guerra suja lançada pelos colonos contra" o "povo" palestino e as políticas israelenses que permitem aos colonos "praticar o terrorismo organizado".



Cerca de 475.000 colonos israelenses ocupam assentamentos na Cisjordânia, onde vivem 2,8 milhões de palestinos.



Estas colônias israelenses são consideradas ilegais sob a lei internacional.