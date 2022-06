Em vídeo, Hernández reconhece vitória de Petro na Colômbia

Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia com 50,49% votos, contra 47,25% de Hernández, no segundo turno (foto: Reprodução/Reuters/Luisa Gonzalez)

O empresário Rodolfo Hernández, político de direita, reconheceu a vitória de Gustavo Petro, nas eleições presidenciais da Colômbia logo após a divulgação dos resultados, nesse domingo (19/6).De acordo com o órgão de contagem de votos nacional, o economista e ex-guerrilheiro de esquerda, Gustavo Petro, foi eleito presidente da Colômbia com 50,49% votos , contra 47,25% de Hernández, no segundo turno.