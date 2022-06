Vargas Llosa espera que presidência de Petro na Colômbia seja apenas 'um acidente'

O escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa felicitou nesta segunda-feira Gustavo Petro, que, após sua vitória no domingo, será o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, mas expressou seu desejo que seu mandato seja "um acidente emendável e corrigível".



"Envio ao senhor Petro felicitações por sua vitória", declarou o nobel de Literatura, de 86 anos, no discurso de abertura do XV Fórum Atlântico, que acontece na Casa América de Madri, organizado pela Fundação Internacional para a Liberdade, que ele preside.



"Que a Colômbia se mantenha dentro da estrita legalidade que tem caracterizado a história colombiana, e seja simplesmente um acidente emendável e corrigível em um futuro mais ou menos imediato", afirmou o autor de "A guerra do fim do mundo".



Se Petro "pretende, como pretendem alguns de seus partidários, eliminar essa legalidade, abre-se uma interrogação sobre o futuro da Colômbia", alertou o escritor.



O atual presidente colombiano, Iván Duque, participou de uma videoconferência neste Fórum Atlântico, e foi questionado por Vargas Llosa sobre a possibilidade de Petro ameaçar a legalidade.



"A primeira coisa a reconhecer, para defender a democracia, é quando há um pronunciamento popular", respondeu Duque, acrescentando que "claramente, ontem os colombianos elegeram um novo presidente".



"Todos nós que assumimos a presidência da República de nossas nações, assumimos um enorme desafio, que é sempre nos pautarmos pela ordem constitucional e pela legalidade", disse Duque.



Vargas Llosa, que foi candidato à presidência do Peru em 1990, muito ativo no debate político, costuma apoiar candidatos de direita, conservadores ou liberais.



Além disso, o escritor felicitou-se pela vitória na região espanhola da Andaluzia do conservador Partido Popular e seu candidato Juanma Moreno, "que está muito próximo das coisas que defendemos e que, sem dúvida, compensa essa eleição colombiana".