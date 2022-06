A guerra na Ucrânia pode durar "anos" - alertou o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, em uma entrevista publicada neste domingo (19) pelo jornal alemão Bild, na qual pede aos países ocidentais que demonstrem seu apoio a Kiev enquanto durar.



"Temos de estar preparados para que isso dure anos", afirmou Stoltenberg.



"Não devemos esmorecer em nosso apoio à Ucrânia, mesmo que os custos sejam altos, não apenas em termos de apoio militar, mas também no aumento dos preços da energia e dos alimentos".