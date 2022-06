Criança furta Kinder Ovo e escreve carta para se desculpar

O gesto da criança chamou a atenção de internautas. Em uma publicação nas redes sociais, o dono do estabelecimento, Danilo Chiaruzzi, comentou que a carta foi escrita em maio do ano passado e que o menino participava de uma viagem escolar.

"Meu nome é Benjamin, tenho 12 anos e sou da Suíça. Domingo, 30 de maio, entrei em sua loja, mas como não tinha dinheiro, roubei um ovo de Joy Kinder. Sinto muito e sei que estava errado. Espero que você possa me perdoar porque eu gostaria de estar em paz com você e com Deus", escreveu a criança. Os 10 euros, explicou, era “para ser perdoado”.