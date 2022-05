Crianças em Mariupol não terão férias para acompanhar plano escolar russo

As autoridades russas que tomaram o controle da cidade ucraniana do Mariupol (sul) decidiram suspender as férias escolares de verão para preparar os estudantes com o programa escolar russo, afirmou um responsável local ucraniano nesta quinta-feira (26).



Segundo Petro Andriushchenko, conselheiro do prefeito deste porto onde os últimos soldados ucranianos se renderam recentemente, "os ocupantes anunciaram a prorrogação do ano letivo até 1º de setembro".



"Durante todo o verão as crianças terão aulas de língua e literatura russas, história russa e aulas de matemática em russo", explicou.



"O objetivo principal é a 'desucranização' e a preparação para o novo ano letivo de acordo com o currículo russo", disse ele.



No entanto, acrescentou, os "ocupantes" russos até agora não conseguiram encontrar professores suficientes.



Após quase três meses de cerco que devastou a cidade, em 20 de maio as forças russas conseguiram a rendição dos últimos combatentes, entrincheirados na siderúrgica Azovtsal.