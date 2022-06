Ucrânia afirma que recebeu só '10% das armas' que pediu aos ocidentais

A Ucrânia recebeu de seus aliados ocidentais apenas "10% das armas" que precisa para enfrentar a invasão russa, afirmou nesta terça-feira a vice-ministra ucraniana da Defesa.



"Recebemos 10% do armamento que precisamos", disse Anna Maliar à televisão ucraniana.



"Por maiores que sejam os esforços da Ucrânia e por mais profissional que seja nosso Exército, sem a ajuda de nossos aliados ocidentais não podemos ganhar esta guerra", acrescentou.



Segundo a vice-ministra, "prazos claros devem ser definidos" para as entregas de armamento, pois "cada dia de atraso é mais um dia contra a vida dos soldados ucranianos e de nosso povo".



"Não podemos esperar mais porque a situação é muito difícil", afirmou quando as tropas russas progressivamente se apoderam da região de Luhansk, na bacia do Donbass(leste).



Pouco antes, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou pelo envio "rápido (...) de mais armas e equipamentos militares", porque "os russos têm dez, cem vezes mais" armas que os ucranianos.



O exército ucraniano, afirmou Zelensky em uma videoconferência com jornalistas, precisa principalmente de "armas de longo alcance" e de "veículos blindados".