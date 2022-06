Os países ocidentais devem enviar para a Ucrânia mais armamento pesado para o combate contra o avanço da Rússia no leste do país, declarou nesta terça-feira (14) o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



"Sim, a Ucrânia deveria ter mais armas pesadas", afirmou Stoltenberg em coletiva de imprensa em Haia, após uma reunião com os líderes de sete aliados europeus da Otan antes de uma cúpula.