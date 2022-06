Reduzir a poluição do ar aumentaria a expectativa de vida em dois anos

Reduzir a poluição do ar, causada principalmente pelos combustíveis fósseis, aumentaria em até dois anos a expectativa de vida, de acordo com um estudo da Universidade de Chicago divulgado nesta terça-feira.



"Reduzir de forma permanente a contaminação do ar no mundo para cumprir as recomendações da OMS adicionaria 2,2 anos à expectativa de vida do ser humano", afirma o texto.



O percentual de micropartículas na atmosfera é particularmente elevado em países do sudeste asiático, onde o crescimento econômico está retirando milhões de pessoas da pobreza, em troca de gastos consideráveis de energia.



A expectativa de vida na região poderia aumentar em até cinco anos se a poluição fosse reduzida aos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo o relatório do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago.



A OMS endureceu as escalas de medição das micropartículas (que causam câncer) no ano passado, para alertar e promover a implementação de medidas de saúde.



De acordo com a organização, as micropartículas com tamanho equivalente ou inferior a 2,5 mícrons (aproximadamente o diâmetro de um fio de cabelo humano) são capazes de passar dos pulmões para o sangue, o que aumenta as probabilidades de câncer.



Segundo os novos critérios da OMS, o nível máximo de concentração destas partículas (conhecido como PM2.5) não deveria superar 15 microgramas por metro cúbico em um período de 24 horas, ou 5 como média ao longo de um ano.



Nos estados indianos de Uttar Pradesh e Bihar, com quase 300 milhões de habitantes, a expectativa de vida poderia aumentar oito anos com a adoção de medidas. Na capital, Nova Délhi, poderia aumentar até 10 anos.



"O ar limpo representa anos de vida adicionais para todos os habitantes do planeta", afirma a principal autora do relatório, Crista Hasenkopf.



Bangladesh, Índia, Nepal ou Paquistão, assim como partes do centro e oeste da África e América Central, também sofrem com os elevados níveis de poluição.