Com bebê no colo, sequestrador é morto por policial nos Estados Unidos

Sequestrador que estava com bebê no colo é morto por policial (foto: Reprodução)

Imagens de câmeras corporais de policiais registraram o momento em que um agente atira no sequestrador de um bebê enquanto ele segurava a criança no colo, em Utah, no Arizona, nos Estados Unidos.O incidente aconteceu em fevereiro deste ano, mas os vídeos só foram divulgados após um pedido da estação de televisão KUTV.Oscar Alcântara, de 30 anos, estava fugindo de policiais devido a um outro incidente, quando entrou no carro de uma mulher com o filho dela ainda dentro do veículo. Após uma perseguição, os policiais tentaram fazer com que o homem entregasse o bebê.No entanto, Alcântara saiu do carro com a criança no colo e apontou uma arma para ela. Enquanto a polícia tentava negociar com o homem, atiradores se posicionaram e atiraram no sequestrador, ainda com o bebê nos braços. O homem morreu e a criança não se feriu.