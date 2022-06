EUA e aliados responderão 'rapidamente' em caso de teste nuclear norte-coreano

Os Estados Unidos e seus aliados preparam uma resposta "rápida" diante da possibilidade de que a Coreia do Norte realize um novo teste nuclear, alertou nesta segunda-feira (13) o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



"A Coreia do Norte completou os preparativos para (realizar) outro teste nuclear e acredito que só precisa de uma decisão política" para agir, completou o ministro das Relações Exteriores sul-coreano, Park Jin, durante uma coletiva de imprensa em Washington, estimando que isso provocaria novas "sanções internacionais".



"Seguimos preocupados com a perspectiva do que seria um sétimo teste nuclear", o primeiro desde 2017, enfatizou Blinken.



"Estamos em contato muito estreito com nossos aliados e parceiros próximos, a começar pela República da Coreia, Japão e outros, para poder responder rapidamente", alertou.



"Estamos prontos para ajustar nossa posição militar a curto e longo prazo, o quanto for necessário", completou.



A Coreia do Norte multiplicou os lançamentos de mísseis balísticos, incluindo os intercontinentais. Desde o mês passado, Washington se prepara para quebrar sua moratória sobre testes nucleares.



Blinken, que prometeu manter "a pressão" até o líder norte-coreano, Kim Jong Un, mudar de atitude, garantiu contudo que os Estados Unidos seguem abertos ao diálogo direto "sem condições prévias".