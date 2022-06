Israel confirma venda para colonos judeus de prédios da Igreja ortodoxa em Jerusalém

A Suprema Corte de Israel validou a aquisição, por parte de uma organização judaica ultranacionalista, de bens pertencentes à Igreja Ortodoxa Grega na Cidade Velha de Jerusalém, após quase duas décadas de uma batalha legal.



Em uma decisão tornada pública na quarta-feira, o mais alto tribunal de Israel rejeitou um recurso da Igreja Ortodoxa Grega, que havia apresentado novos documentos a essa corte na tentativa de impugnar a venda de prédios para a associação de colonos israelenses Ateret Cohanim.



Este caso remonta a 2004, quando o Ateret Cohanim adquiriu os direitos de arrendamento de longo prazo de três prédios eclesiásticos. Os imóveis afetados são o Petra Hotel e o Imperial Hotel, no bairro cristão da Cidade Velha, assim como um edifício residencial no bairro muçulmano. Todos eles estão ocupados por palestinos.



A venda provocou a ira dos palestinos e levou à destituição, em 2005, do Patriarca Irineu I, antecessor de Teófilo III.



Na sequência, a igreja entrou com uma ação legal contra a Ateret Cohanim, alegando que essas aquisições foram feitas ilegalmente e sem sua autorização.



O patriarcado considera que a decisão do tribunal é "injusta e não tem qualquer base legal, ou lógica, uma vez que uma organização radical e seus partidários usaram métodos desonestos e ilegais para adquirir propriedades cristãs em um dos lugares mais importantes para a presença árabe muçulmana e cristã em Jerusalém", conforme um comunicado divulgado hoje.