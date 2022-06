Princesa norueguesa anuncia noivado com xamã americano

Princesa Martha Louise, da Noruega, e o xamã Durek Verrett (foto: Reprodução/Instagram)

A família real da Noruega anunciou nesta terça-feira que a princesa Martha Louise ficou noiva de seu namorado americano Durek Verrett, um xamã e guru popular entre as estrelas de Hollywood.Martha Louise, de 50 anos, é a quarta na linha de sucessão à coroa, atrás de seu irmão, o príncipe herdeiro Haakon e de seus dois filhos."Sua Majestade o Rei e Sua Majestade a Rainha lhe enviam suas mais calorosas felicitações e desejam-lhe boa sorte no futuro", disse a família real em comunicado.A princesa renunciou há anos à maioria de seus títulos e deveres oficiais para exercer atividades no mundo privado.A princesa tem três filhas de seu primeiro casamento com o escritor norueguês Ari Behn, de quem se divorciou em 2016 e que cometeu suicídio em dezembro de 2019.Em 2019 Martha Louise confirmou seu relacionamento com seu atual namorado, que é conhecido como "Xamã Durek".A princesa é adepta de "terapias alternativas" e é considerada uma pessoa excêntrica, que afirma ser capaz de se comunicar com anjos, o que ela tentou compartilhar com outras pessoas em livros e seminários.O relacionamento gerou muita atenção na mídia norueguesa e a princesa foi acusada de misturar seus negócios com seu status de realeza ao promover uma série de palestras intituladas "A Princesa e o Xamã".