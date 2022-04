Noruega pede perdão aos homossexuais, 50 anos depois da descriminalização

O governo norueguês emitiu um pedido oficial de desculpas à comunidade gay nesta quarta-feira (20), véspera do 50º aniversário da descriminalização da homossexualidade.



"Quero, em nome do governo norueguês, pedir perdão, porque as pessoas homossexuais foram tratadas como criminosas e perseguidas pelas autoridades", disse o primeiro-ministro trabalhista, Jonas Gahr Støre.



Segundo dados do governo, entre 1902 e 1950, 119 homens foram condenados por manterem relações com outros homens, em virtude de um parágrafo do Código Penal suprimido em 21 de abril de 1972.



A homossexualidade podia levar a penas de prisão, e isso também contribuía para estigmatizar as pessoas.



"A lei tinha um valor simbólico importante, já que os homossexuais estavam expostos a múltiplas condenações, discriminação, calúnia e chantagem", disse o governo em um comunicado.



"Criminalizar e perseguir as pessoas por suas vidas pessoais, tratá-las medicamente, estando em boa saúde, e privá-las de oportunidades profissionais são violações graves dos nossos valores", acrescentou o texto.



Essas desculpas oficiais foram bem recebidas por grupos de defesa dos homossexuais. Estes coletivos ressaltaram, porém, que ainda há um longo caminho a percorrer, como a proibição de terapias de conversão, a introdução de um terceiro sexo legal, ou o acesso a cuidados médicos para transexuais.



De acordo com um relatório publicado em 2020 pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (ILGA), a homossexualidade é proibida em 69 países e pode levar à pena de morte em 11 deles.