Mercedes convoca recall de quase 1 milhão de carros

A fabricante automobilística alemã Mercedes-Benz pediu o recall quase um milhão de veículos fabricados entre 2004 e 2015 em todo o mundo devido a um possível problema com um sistema de frenagem, informou a autoridade federal de transporte da Alemanha (KBA, na sigla em alemão).



A KBA indicou em um comunicado, datado de 1º de junho e publicado neste sábado (4) na imprensa alemã, que a convocação de recall afeta os automóveis fabricados entre 2004 e 2015, das séries ML e GL de SUVs e da minivan de luxo Classe R.



"A corrosão no impulsionador de freio pode, no pior dos casos, provocar a interrupção da conexão entre o pedal de freio e o sistema de frenagem", disse a KBA.



"Como consequência, o freio de serviço pode deixar de funcionar", acrescentou.



A KBA indicou que, em todo o mundo, 993.407 veículos estavam sendo convocados, incluindo cerca de 70.000 na Alemanha.



A Mercedes-Benz confirmou a informação em um comunicado enviado à AFP, dizendo que a medida tinha como base "a análise de relatos isolados para certos veículos".



A companhia disse que "começaria com a convocação de recall imediatamente" e entraria em contato com os proprietários dos "veículos potencialmente afetados".



KOENIG & BAUER AG