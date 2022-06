Vídeo: Rússia exibe tatuagens nazistas de combatentes da Ucrânia

As imagens impressionantes mostram combatentes com tatuagens de suásticas, águias do Terceiro Reich, cabeças de morte da SS e o próprio Adolf Hitler (foto: Reprodução )

A Rússia divulgou imagens de tatuagens nazistas do que seriam combatentes ucranianos do Batalhão Azov, depois que eles se renderam da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, após três meses. A Rússia divulgou imagens de tatuagens nazistas do que seriam combatentes ucranianos do Batalhão Azov, depois que eles se renderam da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, após três meses.

As imagens impressionantes mostram combatentes com tatuagens de suásticas, águias do Terceiro Reich, cabeças de morte da SS e o próprio Adolf Hitler. Algumas tatuagens também remetem a símbolos satânicos, como abras com chifres e o número 333.





Rendição de militantes Azov da fábrica Azovstal em Mariupol.

Inúmeras tatuagens com símbolos fascistas em seus corpos - as inscrições "matar todos", suástica, retratos de Hitler e logotipos Azov.

Preso o comandante da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais da Ucrânia Sergey Volynsky pic.twitter.com/Rj2Ds8dgBw — Marco (@CrozeraMarco) May 21, 2022

Os últimos combatentes que resistiam na usina se renderam no dia 20 de maio. Este era o último ponto de resistência em Mariupol. O local chegou a ter 3 mil militares abrigados. Os últimos combatentes que resistiam na usina se renderam no dia 20 de maio. Este era o último ponto de resistência em Mariupol. O local chegou a ter 3 mil militares abrigados.





O Batalhão Azov é um grupo paramilitar que tem origens na extrema-direita e é acusado de neonazismo pela Rússia. Os combatentes presos podem ser condenados a morte. De acordo com a autoridade da República Popular de Donetsk, isso porque os homens podem ser julgados como criminosos e não como prisioneiros de guerra.





Desde o início da guerra, Moscou afirma que está tentando "desnazificar" a Ucrânia.