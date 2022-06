Rússia proíbe entrada de 41 canadenses em represália por sanções

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (3) que proíbe a entrada em seu território de 41 cidadãos canadenses em represália por sanções impostas pelo Canadá contra russos pela ofensiva na Ucrânia.



O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse em um comunicado que "a entrada na Rusia está fechada para (esses) cidadãos do Canadá, incluindo os chefes de organizações que apoiam as forças ultranacionalistas na Ucrânia, assim como altos cargos militares".



A medida foi adotada "em respostas às novas sanções antirrussas anunciadas por Ottawa em 8 de maio e que afetam a liderança do Ministério da Defesa russo, líderes militares e representantes da comunidade empresarial", explicou a diplomacia russa em sua nota.