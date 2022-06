Irã promete resposta 'imediata' a qualquer ação 'política' da AIEA

O ministro iraniano das Relações Exteriores, Hosein Amir Abdollahian, prometeu nesta sexta-feira (3) uma resposta "imediata" a qualquer ação "política" dos ocidentais na reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) na próxima semana.



Na quinta-feira, os Estados Unidos confirmaram que preparam uma resolução - com o apoio da Alemanha, França e Reino Unido - para pedir a Teerã que coopere plenamente com a AIEA, uma iniciativa criticada pelo Irã como "pouco construtiva".



"Qualquer ação política dos Estados Unidos e dos três países europeus dentro da AIEA provocariam sem dúvida alguma uma resposta proporcional, eficaz e imediata por parte da República Islâmica do Irã", declarou Amir Abdollahian, em uma conversa telefônica com o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell, segundo um comunicado oficial.



A AIEA denunciou em um relatório recente a falta de "respostas satisfatórias" do Irã sobre os restos de urânio enriquecido encontrados em três locais não declarados.



Esta questão preocupa há meses a comunidade internacional, em um momento de estagnação das negociações lançadas há um ano para tentar salvar o acordo nuclear para impedir que a República Islâmica desenvolva a capacidade para produzir uma bomba atômica.



O ministro iraniano classificou a iniciativa dos Estados Unidos e dos três países europeus como um "ato contrário às práticas diplomáticas, apressado e pouco construtivo" que "fará com que o processo de negociação seja mais difícil e complicado".



O chanceler também denunciou a visita do diretor-geral da AIEA, o argentino Rafael Grossi, como "contrária ao princípio de neutralidade" do órgão pertencente à ONU.