Rússia afirma ter alcançado "certos resultados" em 100 dias de ofensiva na Ucrânia

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (3) ter alcançado "certos" objetivos após 100 dias de ofensiva contra a Ucrânia, depois de libertar "várias localidades", o que permitiu a seus habitantes voltar a "uma vida de paz".



"A respeito da segurança (da população do Donbass) foram adotadas medidas certos resultados começam a ser alcançados", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.



Ele disse que "muitas localidades foram libertadas das Forças Armadas pró-nazistas da Ucrânia, assim como dos elementos nacionalistas".



"Este trabalho vai continuar até que todos os objetivos da operação militar especial sejam alcançados", disse Peskov.



A Rússia iniciou em 24 de fevereiro uma vasta ofensiva contra a Ucrânia, justificada pela necessidade de proteger de um suposto "genocídio" a população de língua russa do Donbass (leste), onde algumas áreas são controladas por separatistas pró-Moscou desde 2014.



Para Moscou, que considera há anos que a política pró-Ocidente de Kiev é uma ameaça, esta é uma operação para "desnazificar" o governo ucraniano.



O cerco russo de Kiev, no entanto, fracassou e o exército russo se concentra atualmente no Donbass, onde a Rússia voltou a encontrar problemas em seu avanço, apesar dos combates violentos das últimas semanas.