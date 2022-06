Kim Jong Un felicita Elizabeth II por jubileu de platina

O dirigente norte-coreano Kim Jong Un felicitou a rainha Elizabeth II pelo jubileu de platina, os 70 anos de reinado da soberana, anunciou o ministério das Relações Exteriores do país.



"Envio minhas felicitações, a você e a seu povo, por ocasião da festa nacional em vosso país, o aniversário oficial de Sua Majestade", afirma Kim na mensagem que, segundo o ministério, foi enviada na quinta-feira.



Reino Unido e Coreia do Norte estabeleceram relações diplomáticas no ano 2000 e mantêm suas respectivas embaixadas, apesar das tensões entre Pyongyang e os países ocidentais sobre o programa de armas do país comunista.



A embaixada britânica em Pyongyang, no entanto, está fechada atualmente devido às severas restrições nas fronteiras impostas pela Coreia do Norte durante a pandemia da covid-19.



No ano passado, a agência oficial norte-coreana KCNA afirmou que a rainha Elizabeth II felicitou Kim pelo aniversário da fundação do país, em 9 de setembro.