Brasil e outros cinco países apresentam candidatos a diretor da Opas

Brasil, Panamá, México, Colômbia, Uruguai e Haiti apresentaram candidatos a dirigir a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) durante os próximos cinco anos, anunciou nesta quinta-feira (2) a entidade que atua como escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para as Américas.



O nome proposto pelo Brasil é o pernambucano Jarbas Barbosa da Silva Jr., doutor em saúde pública pela Universidade de Campinas (Unicamp) e atual diretor-assistente da organização. Antes de assumir o cargo na Opas, o médico sanitarista foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil entre 2015 e 2018.



Os outros candidatos são o panamenho Camilo Alleyne, a haitiana Florence Duperval Guillaume, a mexicana Nadine Flora Gasman Zylbermann, o colombiano Fernando Ruiz Gómez e o uruguaio Daniel Salinas, informou o comitê executivo da Opas em comunicado.



A eleição do próximo diretor será realizada por votação secreta durante a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, que acontece entre os dias 26 e 30 de setembro.



O candidato que receber a maioria dos votos dos Estados-membros será nomeado para um mandato de cinco anos, e poderá ser reeleito uma vez.



O vencedor assumirá o cargo em 1º de fevereiro de 2023 e substituirá Carissa F. Etienne, de Dominica, que completará dois mandatos, cujos últimos anos foram marcados pela luta contra a pandemia de covid-19.



A Opas completa este ano 120 anos de trabalho na promoção da saúde em toda a região.



A organização foi fundada em 1902 como Repartição Sanitária Internacional para fazer frente à propagação de doenças infecciosas em uma época de rápida expansão do transporte marítimo.



Em 1923, passou a se chamar Repartição Sanitária Pan-Americana, e posteriormente Organização Pan-Americana da Saúde, em 1958. A Opas funciona tanto como escritório regional para as Américas da OMS como a organização especializada em saúde do Sistema Interamericano.