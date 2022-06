A rainha Elizabeth II não assistirá à missa do jubileu nesta sexta-feira na catedral de São Paulo, em Londres, por ter sentido "um certo mal-estar" no primeiro dia de celebrações por seus 70 anos de reinado, anunciou nesta quinta-feira(2) o Palácio de Buckingham.



"A rainha gostou muito do desfile por seu jubileu hoje (quinta) e o desfile aéreo mas sentiu um certo mal-estar", indicou o Palácio em nota.