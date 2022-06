Pebbles é oficialmente o cão vivo mais velho do mundo (foto: Reprodução/Instagram )

é o nome da cadela que, aos 22 anos, viralizou e é reconhecida como a cachorra mais velha do mundo. Ela é da raçae vive no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, com seus tutores.

Antes, o título pertencia a um Chihuahua de 21 anos, mas a cadela geração Z foi intitulada oficialmente no Guinness World Records no final de maio deste ano.





Logo, a história da Toy Fox Terrier foi analisada e ela foi titulada.

Segundo especialistas, animais dessa raça vivem em torno de 14 anos, mas Pebbles já ultrapassou em oito anos a média. Seus donos contam que ela segue uma rotina agitada como a de um adolescente.

Ela também gosta de dormir durante o dia e ficar acordada à noite. Sua rotina inclui comer fast food e ouvir música.





“Ela adora pizza, hambúrgueres, tacos, comida para gatos e de ouvir música country”, contou a tutora de Pebbles em entrevista à Fox.

Pebbles, a cadela mais velha do mundo, gosta de comer fast food (foto: Reprodução/Instagram )

Nas redes sociais, seus administradores aproveitam o sucesso que a cadela teve após ser reconhecida como a mais velha do mundo para distribuir “Pawtógrafos” marcados com a patinha da cachorra. Os lucros serão convertidos para ajudar causas e abrigo de animais.