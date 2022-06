Peru estende emergência ambiental por derramamento de óleo na costa

O Peru prorrogou por 90 dias, nesta quinta-feira (2), a "emergência ambiental" na área da costa central do país afetada pelo vazamento de cerca de 12 mil barris de petróleo bruto em janeiro deste ano - informou o governo.



"Prorrogar pelo prazo de 90 dias, a partir de 2 de junho de 2022, a declaração de emergência ambiental na área geográfica que compreende a zona marinha costeira", determina uma resolução publicada no Diário Oficial El Peruano.



A resolução estabelece, ainda, que o "Plano de Ação Imediata e de Curto Prazo" para a limpeza das áreas costeiras afetadas continuará em vigor.



O derramamento no mar ocorreu em 15 de janeiro, enquanto o navio de bandeira italiana "Mare Doricum" descarregava petróleo bruto na refinaria La Pampilla, em Ventanilla, 30 km ao norte de Lima. A infraestrutura pertence à espanhola Repsol.



A empresa atribuiu o incidente às ondas causadas por uma erupção vulcânica no Tonga, do outro lado do oceano Pacífico.



O óleo se espalhou por águas e costa até 140 quilômetros ao norte da refinaria, causando a morte de um número indeterminado de peixes, aves e mamíferos marinhos.



O Peru declarou uma emergência ambiental de 90 dias na zona costeira alguns dias após o episódio.



