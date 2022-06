Ex-executivo do mercado de NFT é acusado de tráfico de informação privilegiada

Nathaniel Chastain, ex-diretor de produtos da principal plataforma de negociação de arte criptográfica Opensea, foi acusado em um caso de informações privilegiadas (insider trading), anunciou o Departamento de Justiça dos EUA.



Chastain é acusado pelo FBI de usar informações confidenciais para comprar dezenas de NFTs (tokens não fungíveis) antes de serem publicados na primeira página da Opensea, para seu próprio ganho financeiro.



Ele foi preso na quarta-feira em Nova York.



NFTs são objetos digitais certificados como únicos e infalsificáveis pela tecnologia blockchain, cujo mercado disparou em 2021, gerando 44,2 bilhões de dólares segundo a empresa especializada Chainalysis.



Esses novos ativos, cujo valor é difícil de estabelecer e que são negociados em plataformas não regulamentadas, têm uma forte dimensão especulativa.



"Nathaniel Chastain traiu 'Opensea'", disse o promotor Damian Williams em comunicado, acrescentando que, embora "os NFTs possam ser novos", esse "tipo de esquema criminoso não é".



Esta é a primeira vez que um executivo do setor é levado à justiça.



"Chastain era responsável pela seleção dos NFTs exibidos na página inicial do 'Opensea'", disse o Departamento de Justiça dos EUA, explicando que os NFTs apresentados "aumentaram substancialmente" de preço.



O ex-funcionário da Opensea revendeu entre junho e setembro de 2021 os NFTs adquiridos na fase anterior por "duas a cinco vezes" seu preço inicial, usando contas anônimas.



Em 16 de setembro de 2021, um dia após as primeiras acusações, Opensea anunciou "ter solicitado" a renúncia de Chastain, julgando que seu comportamento "decepcionante".



Chastain, de 31 anos, pode pegar 20 anos de prisão por "fraude eletrônica" e a mesma pena por "lavagem de dinheiro".