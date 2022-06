Países pedem à OIT o envio de missão para investigar abusos trabalhistas contra minorias na China

Vários países pediram nesta quinta-feira (2) que a Organização Internacional do Trabalho (OIT) envie uma missão à China para investigar alegações de trabalho forçado e discriminação contra minorias étnicas e religiosas na região de Xinjiang.



Este pedido surge poucos dias após a visita da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, à China, na qual pediu a Pequim que pare com as "medidas arbitrárias e indiscriminadas" em Xinjiang.



Reunidos em Genebra para a assembleia anual da OIT, os representantes de países, sindicatos e empregadores se concentraram nas denúncias de abusos trabalhistas por motivos étnicos e religiosos nessa região chinesa, especialmente contra a minoria uigur.



Uma comissão encarregada de avaliar o cumprimento chinês das práticas trabalhistas avaliou as denúncias, feitas no final de 2020, da organização sindical International Trade Union Confederation (IUTC) de que os uigures e outras minorias étnicas de Xinjiang são sistematicamente forçados ao trabalho agrícola.



Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que pelo menos um milhão de uigures foram presos em "campos de reeducação" nesta região.



A China nega todas as acusações e afirma que os campos de trabalho são centros de treinamento vocacional projetados para reduzir o apelo do islamismo extremista.



A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em conjunto com um grande grupo de países, instou que a China permita o envio de uma missão da OIT composta por representantes de países, trabalhadores e empregadores com "acesso relevante, sem restrições e sem supervisão".



A China não concluiu a ratificação de duas convenções contra o trabalho forçado, então a comissão só pôde avaliar o cumprimento da Convenção 111 contra discriminação no trabalho.



O porta-voz sindical Marc Leemans destacou durante a comissão que "há pouca dúvida de que existe um programa centralizado em larga escala de trabalho forçado com base na religião e na etnia", que se enquadraria nos abusos listados pela Convenção 111.