Júri ouve depoimentos iniciais em novo caso de agressão sexual contra Bill Cosby

Bill Cosby enfrenta acusações de agressão sexual em um novo julgamento civil na Califórnia, onde, tiveram início nesta quarta-feira os depoimentos sobre um suposto ataque a uma adolescente na Mansão Playboy há quase 50 anos.



O caso é uma das poucas ações legais que perduram contra Cosby, 84 anos, acusado de abuso sexual por dezenas de mulheres. Ele foi preso em 2018 e libertado no passado, quando sua condenação em outro caso foi anulada.



Judy Huth, autora da denúncia neste novo caso, alega que em 1975, quando ela tinha 16 anos, o comediante a embebedou, levou-a para a mansão de seu amigo Hugh Hefner, localizada em Los Angeles e a agrediu sexualmente em um quarto.



"Imediatamente depois que ela se sentou (na cama), ele avançou (...) e começo a enfiar a mão em sua calça" disse o advogado Nathan Goldberg ao júri. Quando ela disse que estava menstruada, Cosby forçou que ela o masturbasse, continuou Goldberg em sua declaração inicial.



Os advogados de Cosby negam a agressão e questionaram a descrição da autora da denúncia, após ela alterar seu relato sobre a data em que o caso ocorreu, de 1974 a 1975. "Não é apenas um pequeno erro", ressaltou a advogada Jennifer Bonjean. "É evidência de uma fabricação."



Cosby não deve comparecer aos últimos procedimentos na Califórnia. Também não foi ordenado pelo juiz a depor pessoalmente. Em vez disso, ele permanecerá em sua residência em Nova York, após dar a sua declaração em vídeo.



Huth inicialmente entrou com seu processo alegando agressão sexual e inflição de sofrimento emocional em 2014, assim que começaram a surgir as acusações contra Cosby.



O caso foi suspenso por causa do julgamento criminal separado de Cosby, e quando o comediante foi considerado culpado em 2018 "foi como um encerramento para ela", indicou o advogado.



O advogado de defesa de Huth disse que duas outras mulheres que o comediante supostamente agrediu em 1975 testemunhariam no julgamento, e apontou as semelhanças em como Cosby usou sua fama para conhecer adolescentes.



O julgamento deve durar cerca de duas semanas.