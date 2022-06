Acionistas pedem ao fabricante de armas Sturm Ruger que avalie impacto nos direitos humanos

Os acionistas da fabricante de armas americana Sturm Ruger votaram nesta quarta-feira (1º) a favor de uma resolução exigindo que a empresa prepare um relatório sobre o impacto de sua atividade nos direitos humanos, uma iniciativa que ocorre dias após dois tiroteios em massa nos Estados Unidos.



"Durante a assembleia geral anual, a administração anunciou que seus acionistas aprovaram uma proposta apresentada pela CommonSpirit Health e outros membros do Centro Interconfessional pela responsabilidade de empresas", diz um comunicado da coalizão de organizações religiosas.



"Eles conseguiram fazer valer perante outros acionistas que os fabricantes de armas não podem abrir mão de seus papéis e responsabilidades para ajudar a deter a carnificina perpetrada com os produtos que vendem ao público", acrescenta o texto.



A empresa não confirmou imediatamente o resultado da votação à AFP e pediu para seus acionários votarem contra a proposta, que não é vinculativa.



A votação ocorre dias após o massacre perpetrado por um atirador em uma escola primária em Uvalde, Texas, que matou 19 crianças e dois professores; e um massacre racista que matou dez pessoas entre a comunidade negra de Buffalo, no interior de Nova York.



As armas envolvidas não foram produzidas pela Sturm Ruger, mas a empresa é uma das poucas fabricantes de armas de capital aberto nos Estados Unidos, junto com a Smith & Wesson, e, portanto, deve ser responsabilizada publicamente.



A resolução pede ao conselho de administração da Sturm Ruger que solicite a um terceiro um relatório de avaliação e recomendação sobre o impacto de suas decisões, práticas e produtos nos direitos humanos.



"Ao vender armas para civis, a Ruger assume que elas serão usadas" de maneira "segura", afirma o texto. Mas o risco de que as armas sejam usadas indevidamente, em detrimento da sociedade, "não é levado em consideração nas estruturas de governança da Ruger ou nas políticas ou práticas que mitigariam essa ameaça", acrescenta.



Por sua vez, a empresa afirma ter liderado iniciativas de "segurança em armas de fogo" e que a resolução é uma forma de seus defensores avançarem em medidas de controle de armas "que não poderiam alcançar legalmente ou por outros meios".



