Ainda sem lista de convidados, EUA querem AMLO na Cúpula das Américas

O presidente americano, Joe Biden, quer que seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, participe na próxima semana da Cúpula das Américas, assegurou nesta quarta-feira (1) a Casa Branca, que ainda não concluiu a lista de convidados, em meio a ameaças de boicote se alguns governantes forem excluídos.



Faltando apenas quatro dias para a inauguração do evento, em Los Angeles, os Estados Unidos seguem sem concluir a lista, um motivo de atrito nas últimas semanas.



"Ainda temos algumas considerações finais", afirmou Juan González, principal assessor da Casa Branca para as Américas, durante uma teleconferência.



"Temos tido conversas muito respeitosas e ativas com o México e o presidente mexicano pediu que Cuba assistisse à cúpula", afirmou.



Há semanas o México pede que nenhum governo seja excluído da cúpula, que será realizada entre 6 e 10 de junho.



Na semana passada, Kevin O'Reilly, coordenador da cúpula, afirmou que Washington descarta convidar os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega, aos quais considera ilegítimos desde sua reeleição.



Desconhece-se se estará presente o líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, "o presidente legitimamente eleito", segundo Washington.



Cuba é outro dos países que os Estados Unidos resistem a convidar, embora o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tenha adiantado que não iria "em nenhuma hipótese".



O certo é que o presidente Biden quer "pessoalmente" que López Obrador vá à cúpula.



"É difícil confirmar algo até finalmente aconteça, mas confiamos em que a cúpula terá uma assistência muito boa. Nossa relação com o México é e continuará sendo positiva" e o presidente americano "quer pessoalmente" que López Obrador participe, segundo González.



Além de López Obrador, presidentes de Bolívia, Honduras e o bloco de 14 nações do Caribe colocaram em dúvida sua assistência, enquanto o Chile se somou aos apelos da maior participação possível.



O presidente americano propôs, ainda, um encontro bilateral, o primeiro, ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro.



A cúpula girará em torno de temas como desenvolvimento econômico, mudanças climáticas, pandemia de covid-19, consequências da guerra na Ucrânia após a invasão russa e a crise migratória.



Biden aproveitará para tratar destes e de outros temas com alguns dirigentes.