Petróleo fecha na máxima em quase três meses

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quarta-feira, com a perspectiva de um embargo europeu às importações de petróleo russo e uma demanda que não mostra sinais de enfraquecimento.



O preço do Brent para entrega em agosto fechou em alta de 0,59%, a US$ 116,29. O WTI para julho subiu 0,51%, a US$ 115,26, máxima desde 8 de março.



O preço do combustível bate recordes nos Estados Unidos. "Mas não acredito que tenha muito impacto", indicou James Williams, da WTRG Economics. "Nossa economia está ameaçada pela inflação, mas, enquanto os empregos estiverem aqui", os americanos usarão seus carros, afirmou. "Soma-se a isso o fato de que, com a Covid-19, muitas pessoas não saem de férias há dois ou três anos."



"O mercado permanecerá sob pressão até que a demanda diminua", estimou Edward Moya, da Oanda. "Parece que isso não irá acontecer muito em breve."