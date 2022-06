Sheryl Sandberg, número dois da Meta (Facebook), renuncia

"Depois de 14 anos, vou deixar a Meta", anunciou no Facebook nesta quarta-feira (1) Sheryl Sandberg, diretora de operações da gigante americana das redes sociais, que permanecerá na diretoria da empresa.



Ela assegurou que estes anos "ao lado de Mark" Zuckerberg, presidente e cofundador da rede social, foram "um privilégio" em um momento em que o grupo californiano é criticado por políticos e organizações da sociedade civil por seu modelo de negócios.



"É o fim de uma era", comentou o milionário em seu perfil no Facebook, ao mesmo tempo em que lembrou que em 2008, quando contratou Sandberg, ele tinha 23 anos e não sabia "nada sobre gerenciar empresas".



Ela tinha 38 anos e uma carreira em organizações de prestígio como o Banco Mundial e a consultoria McKinsey. Também passou pelo Departamento do Tesouro como diretora de pessoal e na Google como vice-presidente encarregada de vendas internacionais e operações.



A Meta informou à AFP que Javi Olivan será o novo diretor de operações, mas Zuckerberg não prevê substituir o cargo de Sandberg tal como era.



O modelo econômico da Meta, baseado em publicidade dirigida e em larga escala, que requer muitos dados pessoais, provoca controvérsias em série desde 2016.



Muitas autoridades a acusam de abuso de posição dominante, assim como sua vizinha, Google, líder mundial em publicidade digital.



