Ucrânia perde até 100 soldados por dia na guerra contra a Rússia, diz Zelensky

Entre 60 e 100 soldados ucranianos são mortos e outros 500 feridos todos os dias no campo de batalha contra a Rússia, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (1º).



"A situação no leste é muito difícil", afirmou Zelensky ao grupo de notícias americano Newsmax.



"Estamos perdendo de 60 a 100 soldados por dia, mortos em ação, e cerca de 500 pessoas feridas em ação", disse o presidente de 44 anos, segundo um intérprete.



O alto nível de perdas ocorre quando as tropas ucranianas tentam bloquear uma poderosa concentração de forças russas que buscam tomar a região de Luhansk, no extremo leste do país.



Parece que as forças russas estão perto de tomar a cidade de Severodonetsk, após um longo cerco com artilharia pesada e bombardeio aéreo.



"Mantemos nossos perímetros defensivos" no leste, disse Zelensky.



As indicações do campo de batalha também sugerem que a Rússia sofreu baixas significativas.



O governo ucraniano estimou na semana passada que os russos perderam mais de 30.000 soldados desde que a invasão começou em 24 de fevereiro.