A atriz americana Amber Heard disse nesta quarta-feira (1) estar decepcionada "para além das palavras" após a sentença contra ela no julgamento por difamação que a contrapôs a seu ex-marido, Johnny Depp; e o considerou "um revés" para as mulheres.



"Hoje sinto uma decepção para além das palavras. Estou inconsolável porque a montanha de evidências não foi suficiente para fazer frente ao poder e à influência desproporcional do meu ex-marido", disse Heard em um comunicado publicado após a divulgação do veredicto do júri em um tribunal da Virgínia.