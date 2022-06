Festival de Cinema de Veneza dará prêmio pelo conjunto da obra a Catherine Deneuve

A estrela do cinema francês Catherine Deneuve receberá um Leão de Ouro honorário na 79ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciaram seus organizadores nesta quarta-feira (1).



A atriz vai receber o prêmio pelo conjunto de sua obra no festival de cinema mais antigo do mundo, que acontece de 31 de agosto a 10 de setembro.



"É uma alegria receber esse prestigioso prêmio no Festival de Cinema de Veneza, que amo e conheço há muito tempo, desde que participei com o filme 'Belle de jour' de Luis Buñuel, premiado com o Leão de Ouro", declarou a atriz, de 78 anos, segundo o comunicado de imprensa del festival.



Para o diretor da Mostra veneziana, o crítico italiano Alberto Barbera, o festival quer prestar homenagem à "eterna diva, um verdadeiro ícone das grandes telas (...) entre as maiores intérpretes da historia do cinema", escreveu.



Barbera relembra também que a atriz ganhou a Coppa Volpi de melhor atriz por "Place Vendôme" de Nicole Garcia, em 1998.



Deneuve, cuja beleza e elegância cativaram o público mundial, trabalhou com alguns dos mais importantes atores e diretores europeus: Roger Vadim, Jacques Demy, Luis Buñuel, François Truffaut, Marco Ferreri, Marcello Mastroianni e Gérard Depardieu.



Durante sua carreira extraordinária, Catherine Deneuve recebeu inúmeros prêmios, entre eles dois César de melhor atriz (em 1981 por "O Último Metrô" e em 1993 por "Indochina"), assim como o Oscar de melhor filme estrangeiro, uma Palma de Ouro em Cannes em 2005, e o Urso de Prata de Melhor Contribuição Artística em Berlim em 2002 por "8 Mulheres", de François Ozon.