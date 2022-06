Chefe da Otan se reunirá com Suécia, Finlândia e Turquia para desobstruir bloqueio de adesão

O secretário-geral da Otan anunciou nesta quarta-feira que se reunirá "nos próximos dias" com autoridades da Suécia, Finlândia e Turquia para tentar superar a oposição de Ancara à adesão dos dois países nórdicos antes da cúpula da Aliança Atlântica.



"Estamos em contato próximo, é claro, com a Turquia, um importante aliado da Otan, e com os dois países que solicitaram a adesão à Otan, Finlândia e Suécia", disse Jens Stoltenberg em entrevista coletiva com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Washington.



"Vou convocar uma reunião em alguns dias" em Bruxelas "com altos funcionários" para "garantir o avanço das solicitações", acrescentou.



O chefe da aliança militar ocidental disse que "pretende" ter um acordo "antes da cúpula da Otan", marcada para 28 e 30 de junho em Madri.



"Ao mesmo tempo, sei que para avançar precisamos do acordo dos 30 aliados" da organização, reconheceu.



Como resultado da invasão russa da Ucrânia, a Suécia e a Finlândia solicitaram a adesão à Otan em 18 de maio.



Mas a Turquia abriu uma crise dentro da Aliança ao se opor à adesão destes dois países, que receberam o apoio dos demais Estados-membros.



O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou Estocolmo e Helsinque de abrigar "terroristas" do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).



"A Finlândia e a Suécia deixaram claro que estão dispostas a discutir como abordar as preocupações levantadas pela Turquia, em particular sobre as ameaças que o PKK representa para a Turquia", explicou Stoltenberg.



"Sabemos que nenhum outro aliado da Otan sofreu tanto com ataques terroristas quanto a Turquia", acrescentou.