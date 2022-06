Produção de trigo na Ucrânia pode cair 40% para temporada 2022-23

A produção de trigo na Ucrânia pode cair 40% para a temporada 2022-23 e as exportações 50% devido à guerra com a Rússia, anunciou nesta quarta-feira (1º) a Associação Ucraniana de Cereais.



A associação, que reúne produtores e exportadores de cereais, disse que esperava uma colheita de 19,2 milhões de toneladas de trigo para esta temporada, "muito abaixo do recorde" da campanha 2021-2022, quando recolheram 33 milhões de toneladas.



"Apesar da ocupação dos territórios e campos minados, a Ucrânia se abastecerá de grãos e poderá exportar parte da colheita", disse a associação em um comunicado.



Com 19 milhões de toneladas, a produção continua sendo três vezes maior que o consumo anual de trigo na Ucrânia. A essa produção somam-se também às reservas da colheita anterior, de 10 milhões de toneladas, segundo a mesma fonte.



As exportações poderiam alcançar cerca de 10 milhões de toneladas de trigo para a temporada 2022-2023, segundo a associação.



Durante a temporada 2021-2022, a Ucrânia exportou 20 milhões de toneladas, segundo o relatório da WASDE (World Argicultural Supply and Demand Estimates) do ministério da Agricultura dos Estados Unidos.



Quanto ao milho, espera-se que a colheita para a temporada alcance os 26,1 milhões, 30% a menos que no ano passado, com cerca de 15 milhões de toneladas para a exportação, segundo a associação ucraniana.



Segundo a WASDE, a Ucrânia exportou 27,5 milhões de toneladas de milho em



Rússia e Ucrânia representam juntas 30% das exportações mundiais de trigo. Mas o conflito provocou um aumento dos preços de cereais e óleos.