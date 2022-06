Lágrimas e alívio para evacuados de regiões controladas pela Rússia

Ao chegarem a um posto de controle, mulheres, crianças e idosos aguardavam ansiosamente a chegada do micro-ônibus da Cruz Vermelha que os retiraria da cidade ucraniana de Pechenihy, ocupada pelo exército russo.



Eles finalmente conseguiram ser evacuados da área controlada pela Rússia, onde viviam em condições muito difíceis, e chegaram a territórios sob controle ucraniano, perto de Kharkiv.



"Agora respiro melhor", disse Ana, professora evacuada com seus dois filhos, de 13 e 11 anos, mas que teve que se separar do marido.



"Foi a única solução para as crianças", contou entre lágrimas.



Os russos autorizaram um corredor humanitário para permitir que qualquer pessoa que quisesse sair, embora homens com menos de 60 anos fossem obrigados a ficar.



De acordo com o exército ucraniano, 1.350 pessoas deixaram essa área na segunda-feira.



Micro-ônibus e outros veículos circulavam incessantemente de um posto de controle para outro na área de um lago que serve de demarcação entre os exércitos ucraniano e russo, separados por entre um e dois quilômetros.



- Sem telefone e internet -



"Aliviada" por deixar a região, Oksana teve que se separar do marido, mas conseguiu levar seus dois cachorros, "que fazem parte da família".



"Havia muitas explosões, não podíamos sair e então os tanques russos com o símbolo Z chegaram", explicou ela sobre os primeiros dias do conflito, quando não conseguiram fugir para Kharkiv.



O exército russo não conseguiu obter o controle de Kharkiv e se retirou para se concentrar em outras frentes, embora permaneça presente em grandes áreas a leste e bombardeie a segunda maior cidade da Ucrânia e seus arredores.



Lá "não podíamos sair à rua para evitar o encontro" com os soldados russos, explicou Viktoria, colega de Ana e mãe de dois filhos, de 12 e 9 anos. Ambas os professoras continuaram a dar suas aulas remotamente.



De acordo com vários depoimentos, os russos confiscaram os telefones e os habitantes só podiam usá-los em suas casas. Nos últimos nove dias, também não havia internet nem eletricidade.



Também não conseguiram sacar dinheiro em caixas eletrônicos e sofreram com a escassez de alimentos e ajuda alimentar.



- Bloqueados do outro lado -



"Passamos dois dias no porão da escola. Não sabíamos de que lado estávamos, mas então os russos vieram e montaram seu posto de controle", acrescentou Ana.



Ela agora se refugiará na casa de dois conhecidos e confia que em breve verá o marido: "Espero que tudo corra bem, mas tem sido muito difícil".



O promotor local, Eduard Mirgorodsky, referiu-se a eles como pessoas "traumatizadas e assustadas".



Suas equipes os entrevistaram para descobrir se houve crimes de guerra.



"Eles nos contaram sobre muitos sequestros, roubos e também colaborações com o inimigo", diz ele.



"Muitas, muitas pessoas tiveram que ficar", lamenta Igor Klymenko sobre possíveis candidatos à evacuação que ficaram bloqueados do outro lado.



"Precisamos de ajuda (humanitária)!", conclui.