Europol desmantela programa 'FluBot'

A agência de polícia europeia Europol anunciou, nesta quarta-feira, o desmantelamento do programa de espionagem "FluBot", que atacava telefones celulares Android via SMS para roubar informações confidenciais, senhas e dados bancários.



O "FluBot", que causou grandes incidentes na Espanha e na Finlândia, era "um dos malwares mais difundidos em telefones celulares até hoje", disse a Europol em comunicado.



O programa "foi capaz de se espalhar como um incêndio graças à sua capacidade de acessar os contatos de um telefone celular infectado", acrescentou a Europol.



As vítimas com telefones com o sistema operacional Android do Google recebiam um SMS pedindo aos usuários que clicassem em um link e instalassem um aplicativo para monitorar a entrega de um pacote ou ouvir mensagens de voz falsas, disse um porta-voz da Europol à AFP.



Os cibercriminosos conseguiam roubar detalhes de contas bancárias ou contas de criptomoedas.



Em maio, a polícia holandesa conseguiu "perturbar" a infraestrutura do FluBot após uma investigação internacional realizada por onze países, segundo a Europol.



Mas a polícia ainda tenta identificar os responsáveis pelo crime, acrescentou o porta-voz.



Para não divulgar seus métodos, a Europol não especificou como desmantelou o programa.



"A infraestrutura FluBot está agora sob o controle das forças de segurança, o que pôs fim à espiral destrutiva", comemorou a Europol.



O FluBot, identificado no final de 2020, expandiu-se no ano seguinte e comprometeu um "grande número de dispositivos no mundo", segundo a Europol.



A agência não informou quantos dispositivos foram infectados ou quanto dinheiro foi roubado.



Os países envolvidos na investigação foram Austrália, Bélgica, Finlândia, Hungria, Irlanda, Romênia, Espanha, Suécia, Suíça e Holanda, além do serviço secreto dos Estados Unidos, coordenados pelo Centro de Cibercrime da Europol.



