Índia investiga a morte de uma estrela da música aos 53 anos

A polícia indiana anunciou, nesta quarta-feira (1º), que está investigando a morte de KK, uma estrela da música que morreu aos 53 anos.



KK, cujo nome verdadeiro era Krishnakumar Kunnath, morreu na terça-feira pouco depois de performar em uma sala lotada de Calcutá (nordeste). Foi levado com urgência de seu hotel ao hospital por volta das 22h30 e os médicos do hospital o declararam morto.



A morte de KK ocorreu por uma "suposta parada cardíaca", disse Aroop Biswas, membro do governo do estado de Bengala Ocidental, cuja capital é Calcutá.



A polícia investiga a possibilidade de uma "morte não natural" depois que a imprensa informou lesões no rosto e na cabeça do cantor. A autópsia deveria acontecer nesta quarta-feira.



"Também estamos interrogando os responsáveis do hotel e examinando as imagens das câmeras de segurança para saber o que aconteceu antes que o levassem ao hospital", disse Sanjoy Mukherjee, um responsável da polícia.



Nascido em Délhi, este cantor eclético começou sua carreira gravando jingles publicitários, começou a crescer e seus sucessos foram usados em filmes por atores que cantam com playback.