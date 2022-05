Conselho de Segurança de ONU pede reforço de medidas contra pirataria no Golfo da Guiné

O Conselho de Segurança da ONU pediu nesta terça-feira (31) aos governos do Golfo da Guiné que tomem mais medidas para impedir a pirataria na área, que se tornou de longe a mais perigosa do mundo para o sequestro marítimo.



A resolução do Conselho de Segurança, aprovada por unanimidade apesar das altas tensões entre a Rússia e o Ocidente, disse que "condena fortemente" o aumento da pirataria nas águas da África Ocidental.



Assim, "insta os Estados-membros da região do Golfo da Guiné a tomarem medidas imediatas, a nível nacional e regional, com o apoio da comunidade internacional, quando solicitadas pelo Estado em causa".



Ele também pediu a todas as nações da região que desenvolvam seus próprios planos e criminalizem a pirataria nas leis nacionais.



De acordo com um relatório da ONU, 27 dos 28 sequestros de navios registrados no mundo em 2020 ocorreram no Golfo da Guiné.



Estendendo-se por 5.700 quilômetros do Senegal a Angola, o Golfo da Guiné é rico em petróleo e peixe e faz fronteira com cerca de 20 países, incluindo alguns com capacidades navais e de guarda costeira limitadas.



A resolução foi co-patrocinada por Gana e Noruega, que disseram que a pirataria representava riscos internacionais.



Harold Agyeman, embaixador de Gana nas Nações Unidas, chamou a pirataria marítima de "uma grande preocupação de segurança" na África, ressaltando estimativas conservadoras que colocam seu custo para os Estados costeiros em US$ 1,925 bilhão por ano.